وعدہ صادق-4؛
تصویری خبر | جنرل رضائی امریکیوں سے: اپنے بحری جہازوں کے قبرستان کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || رہبر انقلاب کے فوجی مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا: امریکہ واحد بحری قزاق ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ہم بحری قزاقوں سے نمٹنے کی اتنی ہی صلاحیت رکھتے ہیں، جتنی کہ ہم جنگی بحری جہاز ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ / خود کو اپنے بحری جہازوں کے قبرستان کا سامنا کرنے کے لئے تیار کرو؛ جس طرح کہ تمہاری ہوائی جہازوں کے لاشے اصفہان میں زمین پر پڑے رہ گئے۔
3 مئی 2026 - 16:48
