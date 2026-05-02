  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

امارات اور بحرین میں ایمیزون کی چھٹی ہوگئی / 85 کروڑ ڈالر خسارہ

3 مئی 2026 - 01:31
News ID: 1809043
امارات اور بحرین میں ایمیزون کی چھٹی ہوگئی / 85 کروڑ ڈالر خسارہ

سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایمیزون سمیت امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ـ کئی اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہونے کے باعث ـ نشانہ بنایا تھا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایمیزون کمپنی نے 85 کروڑ نقصان اٹھانے کا اعلان کرتے ہوئے اعلان کیا امارات اور بحرین میں کلاؤڈ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور 12 ہزار انٹرپرائز کسٹمرز کی سروس کی بحالی اگلے تین مہینوں تک ممکن نہیں ہے۔

حالیہ 40 روزہ جنگ میں امریکی-صہیونی دہشت گردوں نے ان دو عرب ریاستوں میں تعینات ایمیزون کلاؤڈ کی مدد سے کئی ایرانی اہلکاروں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا جس کے جواب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایمیزون سمیت امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بھاری میزائل-ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha