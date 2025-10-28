ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے ٹرمپ کے مؤقف میں تبدیلی کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا:امریکی تجزیہ کار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ماہرِ بین الاقوامی امور اور نیو ہیمپشائر یونیورسٹی کے پروفیسر کرک ڈورسی نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غیر متوقع اقدامات کے لیے مشہور ہیں، اس لیے یہ بعید نہیں کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنا مؤقف مکمل طور پر بدل کر تہران کے ساتھ براہِ راست معاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔
انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی شخصیت غیر متوقع ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا کیا اور فوراً اپنی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا۔ اسی طرح، اس بات پر بھی حیرت نہیں ہوگی اگر وہ مستقبل میں ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ اپنائیں۔ یاد رہے کہ وہ نوبل امن انعام حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں، اور ایران کے ساتھ ایک پائیدار معاہدہ اس خواہش کو پورا کرنے کا آسان ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔
ڈورسی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قانون کا ڈھانچہ ابھی بھی کمزور ہے، تاہم امریکہ اور یورپ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہییں۔ ان کے مطابق یورپی ممالک اس معاملے میں امریکہ کے مقابلے میں زیادہ حقیقت پسند ہیں، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹرمپ کا برجام (جوہری معاہدہ) سے نکلنا ایک غلطی تھی۔ ان کے بقول، "یورپی ممالک ابھی تک اس معاہدے کا حصہ ہیں، جبکہ امریکہ برسوں پہلے نکل گیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی حکومت عالمی قوانین پر مبنی نظم و ضبط پر زیادہ یقین نہیں رکھتی، لیکن یورپ اب بھی اس پر کاربند ہے۔
ڈورسی نے امریکہ کی جانب سے پیش کردہ غزہ میں جنگ بندی کے منصوبے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور قیدیوں کے تبادلے کا عمل شروع ہوا ہے، مگر اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔
ان کے مطابق، "منصوبے میں کچھ نکات ایسے ہیں جو اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں (جیسے دو ریاستی حل)، جبکہ کچھ تجاویز حماس کے لیے ناقابلِ قبول ہیں (جیسے غیر مسلح ہونا یا ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام)۔ شاید وقتی طور پر جنگ بندی ہو جائے، لیکن طویل مدتی امن کے لیے دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے۔
ڈورسی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو کے درمیان اختلافات موجود ہیں، مثلاً قطر پر بمباری کے معاملے پر۔ ان کے مطابق، "ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 29 ستمبر 2025 (7 اکتوبر 1404) کو اسرائیلی وزیرِاعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا، جس کے بعد 21 اکتوبر کو مصر کے شہر شرم الشیخ میں 20 سے زائد ممالک کی موجودگی میں "غزہ امن معاہدہ" پر دستخط ہوئے اور اسرائیل و حماس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بھی عمل میں آیا۔
ڈورسی کے مطابق، اگرچہ منصوبہ خام ہے، لیکن یہ گزشتہ کئی سالوں میں امن کے لیے پہلی مثبت علامت ہے، اور "میں امید کرتا ہوں کہ میری پیشگوئی غلط ثابت ہو اور امن قائم ہو جائے۔
