چین نے دی امریکہ کو دھمکی،دنیا پر حکم چلانا بند کرو
اہل بین نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق چینی وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو ایسے دور میں واپس نہیں آنا چاہیے جہاں طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ ہمیں آزادانہ اور منصفانہ تجارتی نظام کے لیے اپنے عزم کو مضبوط کرنا چاہیے۔
چینی اور امریکی سربراہان مملکت کے درمیان ملاقات سے قبل چین نے ایک اہم انتباہ جاری کیا ہے۔ چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ نے خبردار کیا کہ دنیا کو جنگل کے قوانین کے تحت نہیں چلنا چاہیے، جہاں طاقتور کا غلبہ ہوتا ہے اور کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی تجارت کو جنگل کے قوانین کی طرف واپس نہیں آنا چاہیے، یعنی مضبوط لوگوں کے غلبے کی طرف۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات سے عین قبل سامنے آیا ہے۔
کوالالمپور، ملائیشیا میں آسیان سربراہی اجلاس میں، لی کی چیانگ نے کہا کہ اقتصادی عالمگیریت اور کثیر قطبیت اب ناگزیر ہے، اور کسی ایک ملک کے یکطرفہ فیصلے عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو ایسے دور میں واپس نہیں آنا چاہیے جہاں طاقتور کمزور پر ظلم کرے۔ ہمیں آزاد اور منصفانہ تجارتی نظام کے لیے اپنے عزم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ امریکہ کو نشانہ بناتے ہوئے لی نے یہ بھی کہا کہ یکطرفہ اور تحفظ پسندی بے قابو ہو چکی ہے اور پورے ایشیا پیسفک خطے کے لیے سنگین خطرات لاحق ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ کی دوسری میعاد میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی آمنے سامنے ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ اور بیجنگ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے دورہ ملائیشیا سے قبل امریکہ کے تجارتی نمائندے جیف بیسنٹ اور چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ کے درمیان دو روزہ مذاکرات ہوئے۔ ذرائع کے مطابق، دونوں فریقوں نے 100 فیصد اضافی محصولات کو روکنے کے لیے ایک فریم ورک معاہدہ تیار کیا ہے جو یکم نومبر کو عائد کیے جانے والے تھے۔ تاہم چین اس بات پر بضد ہے کہ امریکا پوری دنیا کو دھونس دے رہا ہے۔
اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق پچھلی بات چیت مثبت رہی تھی اور اب امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جلد ہی ایک نیا تجارتی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ٹرمپ اس وقت ایشیا کے دورے پر ہیں۔ ملائیشیا کے بعد انہوں نے پیر کو ٹوکیو میں بھی کہا کہ انہیں ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے چینی صدر شی پر مکمل اعتماد ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان اس تنازع کا ماخذ روس کے ساتھ تجارت ہے۔ چین روس کے تیل کا بڑا خریدار ہے اور امریکہ اسے یوکرائن کی جاری جنگ کی ایک بڑی وجہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چین پر محصولات بڑھانے کی دھمکی دے رہا ہے، جسے چین ایک خطرہ سمجھتا ہے۔
