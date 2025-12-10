عالمی برادری اسرائیلی نسل کشی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے:ایران

ااہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ دنیا کا قانونی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ جہاں بھی نسل کشی ہو رہی ہو، اسے روکے اور مجرموں کو سزا دے۔
نسل کشی کے جرم کے متاثرین کے عالمی یوم یادگاری اور وقار کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایران نسل کشی کا مقابلہ کرنے اور اسے روکنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔
ایروانی نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو تمام متاثرین کے وقار کا احترام کرنا چاہیے جن کی تکالیف قوموں کو اخلاقی عزم اور وضاحت کے ساتھ عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نسل کشی کی روک تھام محض خواہش پر مبنی ہدف نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک لازمی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک نسل کشی کو روکنے اور سزا دینے کی عالمگیر ذمہ داری میں شریک ہیں اور انہیں اس کے ارتکاب میں کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ نسل کشی کی ممانعت بین الاقوامی قانون کا ایک بالادست اصول ہے جسے کوئی ریاست نظر انداز نہیں کر سکتی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انصاف کا پیچھا مسلسل کیا جانا چاہیے، کیونکہ معافی صرف مزید مظالم کو ہوا دیتی ہے۔
ایروانی نے مقبوضہ فلسطینی علاقے پر اقوام متحدہ کی آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کے کام کی تعریف کی، جس نے غزہ میں اسرائیلی حکومت کے اقدامات کے بارے میں گہری تشویشناک نتائج جاری کیے ہیں جو نسل کشی کی حد کو چھوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بارہا بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی دستاویزات اقوام متحدہ کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف (ICJ) نے اپنی مشاورتی رائے میں غزہ کے واقعات کو نسل کشی کے طور پر بیان کیا ہے، جس میں اجتماعی قتل، شدید نقصان، ناکہ بندی کے تحت فاقہ کشی، صحت اور تعلیمی نظام کی منظم تباہی، جنسی تشدد، اذیت رسانی، خواتین اور بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا، ثقافتی اور مذہبی مقامات پر بڑے پیمانے پر حملے، اور انسانی امداد میں رکاوٹیں شامل ہیں۔
ایروانی نے اعلان کیا: ان جرائم کا جواز نہیں پیش کیا جا سکتا، انہیں کم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں چھپایا جا سکتا ہے اور مغربی میڈیا اداروں کو غیر انسانی زبان استعمال کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جو اسرائیل کے اقدامات کو قانونی حیثیت دینے میں مدد کرتی ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز کے نتائج کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے رپورٹ کیا کہ کئی مغربی حکومتوں نے سفارت کاری کی آڑ میں چھپ کر اسرائیل کے اقدامات کو آسان بنایا، قانونی حیثیت دی یا معمول پر لایا، جس سے نوآبادیاتی بیانیے کو مؤثر طریقے سے تقویت ملی اور بین الاقوامی قانون کو مسخ کیا گیا۔
ایروانی نے آخر میں کہا کہ اقوام متحدہ کو محض یادگاری تقریبات کے ذریعے ہی نہیں، بلکہ اس کے رکن ممالک کی جانب سے فیصلہ کن کارروائی کے ذریعے حقیقی اخلاقی قیادت دکھانی چاہیے تاکہ نسل کشی کا خاتمہ ہو سکے اور اس کے متاثرین کے وقار کو برقرار رکھا جا سکے۔
