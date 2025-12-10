  1. اصلی صفحہ
برطانیہ میں مسلمان قیدیوں کی بھوک ہڑتال، تین خواتین بھی شامل

10 دسمبر 2025 - 17:31
برطانیہ میں فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے مسلمان قیدیوں نے شدید سیاسی دباؤ کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کی، جس میں تین خواتین بھی شامل ہیں اور کچھ قیدیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانیہ میں قیدیوں کے ایک گروہ نے، جو اسرائیلی اسلحے کی سپلائی چین کے خلاف احتجاج میں گرفتار ہوئے، اپنی بھوک ہڑتال کے ذریعے ظلم  پر توجہ دلائی۔ یہ ہڑتال ایک ماہ سے جاری ہے اور کچھ قیدیوں کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا ہے۔

اسلامی دانشور اور مصنف عادل تقاری نے بتایا کہ ہڑتال میں شامل تین خواتین مسلمان — قصہ زہرة، ہبہ مریسی اور تیوٹا ہوخا — نے جسمانی جدوجہد کے ذریعے مزاحمت کا آخری ذریعہ استعمال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ظلم اور خواتین کی قربانی امت مسلمہ کی اخلاقی ذمہ داری کی یاد دہانی ہے۔

حقوقِ انسانی کے ماہرین کے مطابق اس ہڑتال کا مقصد صرف سیاسی پابندیوں کی مخالفت نہیں بلکہ برطانیہ کی جانب سے اسرائیلی مظالم کی مدد کے خلاف احتجاج بھی ہے۔ عادل تقاری نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر آگاہی بڑھائیں، خطبات اور خط و کتابت کے ذریعے قیدیوں کی حمایت کریں۔

