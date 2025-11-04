یورپی یونین کی تنزانیہ کے حالات پر تشویش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے تنزانیہ میں حالیہ سیاسی واقعات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین کشیدگی میں اضافہ سے گریز کریں۔
الجزیرہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے تنزانیہ کی حالیہ سیاسی صورتحال پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریقین کو چاہیے کہ ملک میں مزید کشیدگی پیدا ہونے سے گریز کریں، انہوں نے حکومت سے عوام کے احتجاج کے حق کا احترام کرنے اور صبر و تحم سے کام لینے کی اپیل کی۔
رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے اتوار کے روز تنزانیہ میں رونما ہونے والے تازہ واقعات پر اظہارِ تشویش کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تنزانیہ میں کشیدگی میں اضافے سے اجتناب کریں، ایک جماعتی نظام کے لیے یہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔
کایا کالاس نے مزید کہا کہ تنزانیہ کے حکام کو زیادہ سے زیادہ خویشتنداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور عوام کے پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرنا چاہیے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تنزانیہ کے صدارتی انتخابات کے انعقاد کے بعد ملک میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔
الیکشن کمیشن نے حال ہی میں اعلان کیا کہ صدر سامیہ سُلحُو حسن نے مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل کی ہے، اور انہیں 66.97 فیصد ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔
سامیہ سُلحُو حسن کی تقریباً سو فیصد ووٹوں کے ساتھ جیت کے اعلان کے بعد سے ملک میں شدید اور خونریز احتجاجات شروع ہو گئے ہیں۔
