ایران، چین اور سعودی عرب نے فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران، چین اور سعودی عرب کے مشترکہ اجلاس میں تینوں ممالک نے فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور جارحیت کی مذمت کی۔
بیجنگ معاہدے کی پیروی کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران، مملکت سعودی عرب اور عوامی جمہوریہ چین کی سہ فریقی کمیٹی کا تیسرا اجلاس 18 آذر 1404 کو تہران میں منعقد ہوا جس کی صدارت مجید تخت روانچی، سعودی اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ڈپٹی پولیٹیکل سکریٹری اور وزارت خارجہ کے نائب وزیر خارجہ نے کی۔ عربی وفد کی سربراہی سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخراجی اور چینی وفد کی سربراہی عوامی جمہوریہ چین کے نائب وزیر خارجہ Miao Deo کر رہے ہیں۔
ایرانی اور سعودی فریقوں نے بیجنگ معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنے اور اقوام متحدہ کے چارٹر، اسلامی تعاون تنظیم کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین بشمول خودمختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے حوالے سے فریقین کے احترام کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہمسایہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی مسلسل کوششوں پر زور دیا۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور مملکت سعودی عرب نے بھی عوامی جمہوریہ چین کے مثبت کردار اور بیجنگ معاہدے کے نفاذ میں اس کی حمایت اور پیروی کی اہمیت کا خیرمقدم کیا۔
عوامی جمہوریہ چین نے اسلامی جمہوریہ ایران اور مملکت سعودی عرب کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت اور حوصلہ افزائی جاری رکھنے کے لیے اپنی تیاری پر زور دیا۔
تینوں ممالک نے ایران-سعودی تعلقات میں مسلسل پیشرفت اور دونوں ممالک کے درمیان تمام سطحوں اور شعبوں میں براہ راست رابطے کے موجودہ مواقع کا خیرمقدم کیا اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان ان باہمی رابطوں اور ملاقاتوں کو اہم قرار دیا، خاص طور پر خطے میں موجودہ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کی روشنی میں جو اس کی سلامتی اور دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔
تینوں فریقوں نے دونوں ممالک کے درمیان قونصلر خدمات کی پیشرفت کا بھی خیرمقدم کیا، جس نے 2025 میں 85,000 سے زائد ایرانی عازمین حج اور 210,000 سے زائد ایرانیوں کو عمرہ کے لیے آسان اور محفوظ بھیجنے کی راہ ہموار کی۔
تینوں فریقوں نے تحقیق، تعلیم، میڈیا، ثقافت اور مطالعات کے شعبوں میں ایرانی اور سعودی مراکز اور افراد کے درمیان مذاکرات میں پیشرفت کا خیرمقدم کیا اور وفود کے تبادلے اور مذکورہ شعبوں سے متعلق تقریبات میں فریقین کی شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔
تینوں ممالک مختلف شعبوں بشمول مختلف اقتصادی اور سیاسی شعبوں میں آپس میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہشمند ہیں۔ تینوں فریقوں نے سلامتی، استحکام، امن اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے مقصد سے خطے کے ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
تینوں ممالک نے فلسطین، لبنان اور شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور جارحیت کی مذمت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی مذکورہ جارحیت کے وقت مملکت سعودی عرب اور عوامی جمہوریہ چین کے واضح موقف کو سراہا۔
تینوں ممالک نے یمن میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اصولوں اور اقوام متحدہ کی سرپرستی میں جامع سیاسی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔
