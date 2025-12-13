اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ|جامعہ اُمّ الکتاب، لاہور میں نظامِ امامت و اُمت کے قیام میں خواتین کے کردار پر کانفرنس کا انعقاد 13 دسمبر 2025 - 13:57 News ID: 1761058 مآخذ: ابنا لیبلز شیعیان لاہور جامعہ ام الکتاب خواتین کانفرنس پاکستان متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ| گلگت بلتستان کے امام جمعہ راحت حسین الحسینی نے علامہ سید ابوالقاسم خوانصاریؒ کے مرقد کا سنگ بنیاد رکھا طالبان کو اپنی سرزمین پر دہشتگردوں کیخلاف کارروائی کرنا ہوگی ورنہ پاکستان دفاعی اقدامات کرےگا: پاکستان دہشتگردی کا نیا خطرہ افغانستان سے اٹھ رہا ہے، عالمی برادری طالبان پر دباؤ ڈالے: وزیراعظم پاکستان: سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی تصویری رپورٹ| شیعہ علماء کونسل سندھ کا شیخ احمدی قمی کا پُرجوش استقبال پاکستان اور افغانستان مل کر خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں، چین
آپ کا تبصرہ