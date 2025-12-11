پاکستان اور افغانستان مل کر خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں، چین

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور باہمی تنازعات پر پہلی بار ہمسائیہ ملک چین نے بھی ردعمل دیدیا۔
’’ایکسپریس نیوز ‘‘ نےعالمی خبر رساں ادارے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اپنائیں اور باہمی اختلافات اور تنازعات کو سفارتی سطح پر بات چیت سے فوری طور پر حل کریں۔
چکنک وزرت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا: پاکستان اور افغانستان دونوں ہی چین کے روایتی اور دوستانہ پڑوسی ممالک ہیں اور یہ دونوں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔
انھوں نے کہا: چین کی خواہش ہے کہ دونوں ممالک اختلافات اور تنازعات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کریں، کشیدگی کو کم کریں اور مل کر خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں۔
