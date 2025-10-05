ہندوستان کے شہر بریلی میں I Love Muhammad مارچ کے بعد عالم دین کی جائیدادیں مسمار، حکومتی کارروائی شروع

بھارتی حکام نے ہفتے کے روز بریلی میں ‘I Love Muhammad’ مہم کی حمایت کرنے والے مولانا توقیر رضا خان اور ان کے قریبی ساتھیوں سے منسلک جائیدادوں کو بولڈوزر سے مسمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ کارروائی اس مارچ کے بعد سامنے آنے والی جھڑپوں کے تناظر میں کی گئی۔
بریلی میونسپل کارپوریشن اور بریلی ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے مل کر بھاری پولیس نفری کے ساتھ رزا پیلس سمیت دیگر مقامات پر تجاوزات کے خلاف مہم شروع کی۔ رزا پیلس، جو ڈاکٹر نافیس کے نام سے جانی جاتی ہے، جو مولانا توقیر کے قریبی ساتھی ہیں، وہاں بولڈوزر کے آتے ہی علاقے میں خوف پھیل گیا۔
میونسپل کمشنر سنجیو کمار موریا نے اس مہم کو معمول کی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف مستقل تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اور اس کا گزشتہ جمعہ کی ہنگامہ آرائی سے کوئی تعلق نہیں۔
دوسری جانب، سماج وادی پارٹی کے رہنما، جن میں ایم پی اقراء حسن اور محب اللہ ندوی شامل تھے، بریلی میں ہنگامہ آرائی سے متاثرہ افراد سے ملنے کے لیے آئے لیکن انہیں بھاری پولیس نفری نے راستے میں روک دیا۔ پارٹی نے حکام پر اپنے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔
سماج وادی پارٹی کے ایم پی نیراج موریا کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جنہوں نے اس اقدام کو غیر قانونی اور جمہوریت کی موت قرار دیا۔
زیاؔ الرحمن برق، جو وفد کا حصہ تھے، نے بھی پولیس کے اس رویے پر شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ متاثرہ خاندانوں سے ملنے کی اجازت نہ دینا غیر جمہوری عمل ہے۔
یہ تمام واقعات ‘I Love Muhammad’ کے نعرے پر پچھلے ہفتے ہونے والی جھڑپوں کے بعد پیش آئے ہیں، جس نے بریلی میں کشیدگی کی فضا کو مزید بڑھا دیا ہے۔
آپ کا تبصرہ