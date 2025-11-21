  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اہم خبریں

ایام فاطمیہ 1447؛

شہادتِ سیدہ زہرا (سلام اللہ علیہا) کی پہلی شب کی مجلس عزاداری رہبر انقلاب کی موجودگی میں + ویڈیوز

21 نومبر 2025 - 22:31
News ID: 1752740
شہادتِ سیدہ زہرا (سلام اللہ علیہا) کی پہلی شب کی مجلس عزاداری رہبر انقلاب کی موجودگی میں + ویڈیوز

حضرت فاطمہ زہرا (س) کی شہادت کے ایام کے سوگ کی پہلی شب کی مجلس عزا آج رات (جمعہ 21 نومبر 2025ع‍ کی رات) رہبر انقلاب اسلامی، امام خامنہ ای (جفظہ اللہ) کی موجودگی میں منعقد ہوئی اور عوام کے مختلف طبقوں کے ہزاروں افراد بھی اس موقع پر حسینیہ امام خمینی(رہ) میں حاضر ہوئے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ||
عشرہ فاطمیہ کی پہلی شب، حسینیہ امام خمینی(رح) ميں رہبر انقلاب اسلامی امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) کے داخلے کا لمحہ:

اس تقریب میں حجت الاسلام والمسلمین رحیم شرفی نے اپنی گفتگو میں قرآنی آیات کی بنیاد پر دشمن کے پروگراموں اور مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: "تفرقہ اور اختلاف"، "نفوذ و دراندازی"، "شک و شبہ پیدا کرنا" اور "معاشی پابندیاں" وہ طریقے ہیں جنہیں ہمیشہ دین کے دشمنوں نے اسلامی معاشرے کی مزاحمت اور استقامت توڑنے کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے؛ لہذا دشمن کے مقاصد کے خلاف ہوشیار رہنا چاہئے۔

شہادتِ سیدہ زہرا (سلام اللہ علیہا) کی پہلی شب کی مجلس عزاداری رہبر انقلاب کی موجودگی میں + ویڈیوز

اس تقریب میں سعید حدادیان نے حضرت زہرا (س) کے سوگ میں مرثیہ خوانی اور مداحی کی۔

 حجت الاسلام والمسلمین رحیم شرفی کی تقریر کے چند لمحات:

سعید حدادیان کی نوحہ خوانی کے چند لمحات:
 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha