بھارتی ہندو سیاسی معروف رہنما نے آیی لو محمد تنازع پر بی جی پے کو بنایا تنقید کا نشانہ

اہل البیت نیوز ایجنسی کے مطابق، بھارت میں آیی لو محمد پوسٹرز کے تنازعے کے درمیان، بھارتیہ کسان یونین (BKU) کے قومی ترجمان رکیش ٹکیت نے مسلمانوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے خبردار کرتے ہوئے اہم بیان جاری کیا ہے۔
یوپی کے شہر باغپت کے ڈوگہٹ میں مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹکیت نے کہا ہر کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عقیدت کے اظہار کو ذاتی طور پر انجام دیا جائے۔ عوامی سطح پر اس طرح کے جذبات کا اظہار سیاسی مفاد کے لیے غلط استعمال ہو سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا جتنا زیادہ مسلمان کمیونٹی اس میں الجھے گی، اتنا ہی انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ ایمان پر توجہ مرکوز کی جائے اور سیاسی سازشوں کے جال میں نہ پھنسیں۔
اسی دن، بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے بھی اس تنازعے پر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ‘I Love Muhammad’ اور ‘I Love Mahadev’ مہمات کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور شرارت پسند عناصر دیگر مذاہب کے معزز شخصیات اور دیوتاؤں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مایاوتی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس سیاسی استحصال سے دور رہیں۔
یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب کانپور میں ایک ‘I Love Muhammad’ پوسٹر کے خلاف FIR درج کی گئی، جس کے بعد بھارت کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ گزشتہ ماہ بریلی میں ایک مظاہرہ پولیس کے ساتھ جھڑپ میں بدل گیا، جس کے دوران 82 افراد، بشمول معروف عالم مولانا توقیر رضا، کو گرفتار کیا گیا۔
ساماجوادی پارٹی نے گرفتاریاں اور جاری کشیدگی کے جواب میں بریلی میں ایک وفد بھیجا، لیکن راستے میں انہیں روک دیا گیا، جس پر پارٹی رہنماؤں نے شدید تنقید کی۔ رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے کہا:
"اب یوپی میں حکمرانی ڈکٹیٹر کے انداز میں ہو رہی ہے۔ شہریوں کے پرامن احتجاج اور اظہار رائے کے حقوق محدود کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف۔
متعدد مسلم رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی ٹکیت کی اپیل کی حمایت کی اور کہا کہ مذہبی رسومات کو جاری رکھنا ضروری ہے لیکن سیاسی مفاد کے لیے استعمال ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک مقامی عالم نے کہا:"ہمیں اپنے ایمان کی پیروی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن کسی کی سیاسی چالوں میں نہ پھنسیں۔ سیاسی قوتیں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہمیں انہیں موقع نہیں دینا چاہیے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ‘I Love Muhammad’ مہم یوپی میں سیاسی اور مذہبی کشیدگی کے نئے مسائل پیدا کر رہی ہے، اور اس سے ایمان، اظہار رائے اور سیاسی ایجنڈوں کے درمیان نازک توازن سامنے آ رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ