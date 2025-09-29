  1. اصلی صفحہ
گلوبل صمود فلوٹیلا مصر کے شمال کی جانب رواں دواں، اسرائیلی حملے کا خطرہ

29 ستمبر 2025 - 16:24
مآخذ: روزنامہ جنگ
غزہ کے محصور عوام کی امداد کے لیے روانہ ہونے والا گلوبل صمود فلوٹیلا مصر کے شمال کی جانب رواں دواں ہے جس پر اسرائیلی حملے کا خطرہ موجود ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ میں محاصرے کے خاتمے کے لیے سرگرم عالمی تنظیم اس بات کے خدشے کا اظہار کیا کہ اسرائیل فوج امدادی قافلے پر حملہ کرکے کسی بھی وقت جنگی جرائم کی مرتکب ہوسکتی ہے۔

عالمی صمود فلوٹیلا کی انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا قافلہ کچھ گھنٹوں میں مصری شہر سکندریہ پہنچ جائے گا۔

قافلے کی انتظامیہ نے مزید بتایا کہ ان کے قافلے میں سب سے اگلا جہاز غزہ صرف 678 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ ہمارے قافلے 2 مزید جہاز شامل ہوئے ہیں جس سے یہ قافلہ مزید مستحکم ہوا ہے۔

انتظامیہ نے مزید بتایا قافلہ 2 دن میں انتہائی حساس علاقے میں داخل ہوجائے گا، اب ہمارے ارادے اور مضبوط ہیں اور یہی دنیا کو اس معاملے پر محتاط اور متحد رہنے کا پیغام دیتا ہے

