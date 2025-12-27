  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. تصاویر

تصویری رپورٹ| پاکستان کے شہر کوئٹہ میں مومنین نے کی نماز جمعہ ادا

27 دسمبر 2025 - 12:12
News ID: 1766572
مآخذ: ابنا

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha