غزہ امن منصوبہ، ٹرمپ کی ناکامی اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی جانب سے غزہ کے مستقبل کے حوالے سے پیش کیا گیا امن منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک نئی شکست ثابت ہوا ہے اور ابتدائی دعووں کے باوجود اس کی عملی کامیابی کی کوئی ضمانت موجود نہیں۔
خبر رساں ادارے اے بی سی کے صحافی جان لیون نے لکھا ہے کہ یہ منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک بار پھر امریکی صدر پر اثر و رسوخ قائم کیا ہے۔ ٹرمپ نے جہاں دعویٰ کیا تھا کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے اور امن کا نوبل انعام حاصل کریں گے، وہاں غزہ کی جنگ ختم کرنے اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے ایک پائیدار مستقبل بنانے میں ناکامی کا سامنا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اس منصوبے کے اعلان کے وقت کوئی عرب رہنما موجود نہیں تھے، جس سے اس کی عرب دنیا میں ساکھ متاثر ہوئی۔ جان لیون کے مطابق، یہ منصوبہ اصل میں امن کا نہیں بلکہ اسیران کی آزادی کا ایک معاہدہ لگتا ہے، جس میں عرب دنیا کی جانب سے سیکورٹی فورسز کی معاونت کے حوالے سے بھی واضح پالیسی موجود نہیں۔
مزید برآں، ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مشترکہ طور پر اس منصوبے کا اعلان کیا، جہاں ایک طرف امریکی صدر وہ شخص ہے جس نے غزہ کو تباہ کرنے والے ہتھیار فراہم کیے، اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم ہیں جن پر بین الاقوامی جرائم کے الزامات ہیں۔
نیوزویک میگزین نے اسے ایک امتحان قرار دیا ہے جو امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں محدود اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل کے سخت مطالبات حماس کے لیے قبول کرنا مشکل ہو سکتے ہیں، جو اس معاہدے کو ناکام بنا سکتے ہیں۔
انگریزی روزنامہ گارڈین نے بھی کہا ہے کہ یہ منصوبہ خواہشات پر مبنی ہے اور اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ خاص طور پر حماس کے لیے اس کے ہتھیاروں کی واپسی کے مطالبے کو قبول کرنا ناممکن ہے، اور عرب ممالک کی جانب سے غزہ کی غیر فوجی حیثیت کے لیے عملی اقدامات بھی واضح نہیں ہیں۔
اگر عرب ممالک حماس کو اس منصوبے پر آمادہ نہ کر سکیں تو اسرائیل کی فوج امریکی حمایت سے دوبارہ کارروائی پر اتر آئے گی۔ مزید برآں، معاہدے کی تفصیلات اور اس پر عمل درآمد ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہو گا، جس کی کامیابی کا کوئی یقینی امکان نہیں۔
امریکی میڈیا پولیٹیکو نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ حماس کے گروپ کو اس منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے وقت دیا گیا ہے اور فی الحال اس کے جوابی اقدامات نامعلوم ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ کی جانب سے امن کے دعوے کے باوجود خطے کے مستقبل میں غیریقینی صورتحال برقرار ہے۔
