شیخ نعیم قاسم: اسرائیل کا خاتمہ یقینی ہے ، مزاحمت کی فتح یقینی ہے

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے پیجر دھماکوں کی پہلی برسی پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس واقعے کے زخمی ’’بصیرت کے رہنما‘‘ اور ’’راہِ مزاحمت کی اصل قوت‘‘ ہیں جن کی استقامت آج پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔انہوں نے خطاب کے آغاز میں زخمیوں کو ’’امن کے نگہبان‘‘ اور ’’جنگ کے تسلسل کی زندگی‘‘ قرار دیا۔
شیخ نعیم قاسم نے ان زخمیوں کی تین نمایاں خصوصیات بیان کیں: پہلی، زخموں پر قابو پا کر عزت و بلندی کی طرف بڑھنا جیسا کہ حضرت ابوالفضل العباس(ع) نے کیا؛ دوسری، بصیرت اور امیدِ مستقبل کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا؛ اور تیسری، مسلسل میدان میں ڈٹے رہنا، باوجود اس کے کہ دشمن صہیونی ان کی طاقت ختم کرنا چاہتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا تھا یہ زخمی اپنی صلاحیتیں کھو کر میدان سے باہر ہو جائیں لیکن آج وہ پہلے سے زیادہ توانائی اور ہمت کے ساتھ موجود ہیں۔
شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ یہ زخمی ’’اسلام کا مکمل پیغام‘‘ اٹھانے والے ہیں، ولایت اور امام خمینی(رہ) و امام خامنہای کی راہ کے پیروکار ہیں اور امام مہدی(عج) کے پرچم تلے روشن مستقبل کے متلاشی ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا: ’’یقین رکھیں کہ اسرائیل ٹوٹ کر بکھر جائے گا کیونکہ مزاحمت آزادی تک جاری رہے گی اور یہ فتح یقینی ہے۔‘‘
پیغام کے آخر میں انہوں نے تمام زخمیوں کی سلامتی اور مزاحمت کی کامیابی کی دعا کی۔
