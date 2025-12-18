یمن میں عوامی ریلیاں: امریکی حملوں اور قرآن کی توہین کی مذمت

اہل بیت نیوز ایجنسی کے مطابق،یمن کے مختلف شہروں میں بدھ کے روز وسیع عوامی ریلیاں منعقد کی گئیں تاکہ امریکی اور صیہونی اقدامات کے تحت قرآنِ مجید کے خلاف ہونے والی توہین کی سخت مذمت کی جا سکے۔
ان ریلیوں میں شرکاء نے اللہ کے کلام کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ واقعات فرداً فرداً نہیں بلکہ ایک منظم جارحانہ منصوبے کا حصہ ہیں جو قوم کے ایمان اور اس کی اصولی اقدار کو نشانہ بنا رہا ہے۔
شرکاء نے امریکی-صیہونی اقدامات کے خلاف نعرے لگائے اور خبردار کیا کہ خاموشی اور عدم کارروائی خطرناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر ممکنہ صورتحال میں فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے نفسیاتی اور اخلاقی طور پر تیار ہیں، اور یہ عمل مذہبی موقف اور سید عبد الملک الحوثی کی ہدایات کے مطابق ہے۔
ریلیوں میں اعلان کیا گیا کہ جائز عملی اقدامات جاری رہیں گے، جن میں سب سے اہم امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا معاشی بائیکاٹ ہے۔ اس کے علاوہ عوامی نارضامی کے دائرے کو صیہونیت اور اس کے منصوبوں کے خلاف بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔
یہ ریلیاں صنعا، اب، تعز، الجوف، عمران، البيضاء، حجہ، ضالع، الحدیدہ، ذمار، مأرب اور ریمہ میں منعقد کی گئیں۔
