اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے 11 فلسطینی قیدی تشویشناک حالت میں غزہ کے اسپتال منتقل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، گیارہ فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جانے کے بعد بدھ کی شام وسطی غزہ کے الاقصیٰ شہداء اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ قیدی بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کی ٹیموں کے ذریعے دیر البلح کے مشرق میں واقع کسوفیم کراسنگ سے اسپتال لائے گئے تاکہ ان کا طبی معائنہ اور علاج کیا جا سکے۔
مقامی ذرائع کے مطابق رہا ہونے والے قیدی شدید جسمانی کمزوری، تشدد کے آثار، بدسلوکی اور طویل عرصے تک خوراک سے محرومی کے باعث انتہائی خراب صحت کا شکار تھے۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ کئی قیدیوں کو فوری طبی امداد کی ضرورت پیش آئی۔
یہ رہائی اسرائیلی قبضہ حکام کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی جانے والی محدود قیدی رہائی کا حصہ ہے، جس میں غزہ سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو شامل کیا جاتا ہے جنہیں مہینوں تک اسرائیلی حراستی مراکز میں قید رکھا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے تصدیق کی ہے کہ ان قیدیوں کو دورانِ حراست شدید بدسلوکی اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔
7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی افواج نے غزہ میں چھاپوں اور زمینی کارروائیوں کے دوران ہزاروں افراد کو گرفتار کیا، جن میں عام شہری اور بے گھر افراد بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد اب بھی اسرائیلی جیلوں اور حراستی کیمپوں میں نہایت سخت اور غیر انسانی حالات میں قید ہے، جبکہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کی رہائی اور ان کے بارے میں معلومات کی فراہمی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
