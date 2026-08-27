سعودی حکومت پر یمن کی طنز؛ بلادالحرمین کی دولت مسجید الاقصی کی آزادی کے لئے خرچ کرو

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ یمن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں زور دیا کہ آج پوری دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ سعودی ریاست نے بغیر کسی جواز کے یمن کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا ہے۔
یمن نے واضح کیا کہ 'سعودی رجیم نے اس "بیوقوفانہ" پالیسی کے تحت، اربوں ڈالر خرچ کر کے رسالے خریدے اور بلاد الحرمین الشریفین کی رقم سے پیرس اور دیگر شہروں میں کھیل کود کے کمپلیکسز اور تفریحی ٹاؤن تعمیر کئے۔'
صنعا نے مزید کہا: 'ہم اس رجیم سے بارہا کہہ چکے ہیں کہ امن و آشتی کی قیمت ـ حجازی عوام کی دولت، اتحاد بنانے اور اپنے مجرمانہ اقدامات کے لئے حمایت خریدنے پر برباد کرنے سے، ـ بہت کم ہے۔
یمن کی وزارت خارجہ نے آخر میں کہا کہ 'سعودی رجیم کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ وہ بلاد الحرمین الشریفین کی رقم مسجد الاقصیٰ اور دیگر فلسطینی سرزمینوں کی آزادی کے لئے، نیز یمنی عوام کا حق دلانے کے لئے استعمال کرے۔'
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