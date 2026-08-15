یمنی فوج کا المخا میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کے ٹھکانوں اور جنگی کشتیوں پر حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فورسز نے بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے المخا کے علاقے میں سعودی حکومت سے وابستہ فورسز کے اجتماع، اسلحے اور ان سے وابستہ متعدد جنگی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔
یحییٰ سریع نے کہا کہ یہ کارروائی انتہائی درستگی کے ساتھ انجام دی گئی اور مقررہ اہداف کو براہِ راست نشانہ بنایا گیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ کارروائی کے دوران متعدد جنگی کشتیاں اور اسلحہ تباہ ہوگیا جبکہ سعودی حکومت سے وابستہ درجنوں اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے سعودی حکومت سے وابستہ فورسز کی کسی بھی فوجی نقل و حرکت اور اجتماعات کے خلاف حملے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمنی فورسز اللہ کی مدد سے جہاں بھی ایسی فوجی سرگرمیاں ہوں گی، انہیں نشانہ بناتی رہیں گی۔
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