یمن نے باب المندب کے قریب سعودی حمایت یافتہ فورسز کی پیش قدمی کا دعویٰ مسترد کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایک یمنی فوجی ذریعے نے خبر رساں ایجنسی سبا سے گفتگو کرتے ہوئے باب المندب آبنائے کے قریب واقع ذوباب کے علاقے میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کی پیش قدمی سے متعلق سعودی میڈیا کے دعوے کو مسترد کر دیا۔
یمنی فوجی ذریعے نے کہا کہ یہ دعوے حقیقت پر مبنی نہیں اور مسلسل شکستوں اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہیں۔
یہ مؤقف ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دو فوجی ذرائع نے آج خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ سعودی حمایت یافتہ فورسز نے ذوباب ضلع میں یمنی مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ سعودی حمایت یافتہ عدن حکومت کی جانب سے یمنی مسلح افواج کے زیر کنٹرول علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کارروائی شروع کیے جانے کے ایک روز بعد کیا گیا۔
سعودی حمایت یافتہ العمالقہ فورسز نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کی پہلی یونٹیں باب المندب کے علاقے تک پہنچ گئی ہیں۔
یمنی ذرائع: مسلح افواج مقابلے کے لیے تیار ہیں
ایک یمنی فوجی ذریعے نے کہا کہ ملک کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور ان کے پاس سعودی حکومت کو یمن کے خلاف جارحیت اور محاصرے کا خاتمہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری طاقت اور وسائل موجود ہیں۔
اس ذریعے نے سبا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت نے آج جو کچھ اعلان کیا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ وہ گزشتہ 12 برس سے یہی باتیں دہرا رہے ہیں اور ہم ان دعوؤں کو محض خواہش سمجھتے ہیں، وہ جو چاہیں خواہش کرتے رہیں۔
انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ سعودی عرب کی سرزمین کے اندر یمنی مسلح افواج کے حملے دفاعی نوعیت کے ہیں اور کہا کہ جارحیت کرنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں۔
یمنی ذریعے نے سعودی عرب کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی جرائم اور جارحیت خواہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، ہم اس پر فتح حاصل کریں گے۔
سعودی حمایت یافتہ فورسز کا جوابی حملہ
سعودی عرب کی حمایت سے اس کی حمایت یافتہ فورسز نے گزشتہ روز یمنی مسلح افواج کے خلاف جوابی حملہ شروع کیا تاکہ ان کے زیر کنٹرول علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔
آکسیوس کی رپورٹ کے مطابق، امریکا اس وقت یمنی مسلح افواج کے خلاف براہ راست جنگی کارروائی میں حصہ نہیں لے رہا، تاہم سعودی عرب نے ایسی کارروائی میں امریکی شرکت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے باوجود امریکی حکام کے مطابق واشنگٹن خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے اور اہداف کی نشاندہی میں بھی مدد کر رہا ہے۔
دسیوں ہزار یمنی فورسز کی کارروائی میں شرکت
آکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عرب اور اس کی حمایت یافتہ یمنی فورسز نے گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران اس جوابی حملے کی منصوبہ بندی کی ہے۔
سعودی عرب کا فوجی کردار بنیادی طور پر اپنی حمایت یافتہ یمنی فورسز کو فضائی تحفظ فراہم کرنے اور یمنی مسلح افواج کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کرنے تک محدود رہا ہے۔
یمنی مسلح افواج کے سعودی اہداف پر حملے جاری
یمنی مسلح افواج نے ہفتے کے اختتام پر بھی سعودی عرب کے اندر مختلف اہداف کی جانب میزائل داغنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان اہداف میں سعودی سرکاری تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات بھی شامل تھیں۔
آکسیوس کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسی صورت حال سے دوچار ہیں جہاں ایک طرف وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں ایک نئے محاذ پر امریکی فوجی مداخلت سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کو یمن میں تنازع پھیلنے کا خدشہ
اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ، جسے سینٹ کام کہا جاتا ہے، بھی یمن میں حملوں کے حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ایسی کارروائیاں امریکا کی توجہ اس کی بنیادی ترجیح یعنی ایران سے ہٹا سکتی ہیں۔
ایک امریکی عہدیدار نے آکسیوس کو بتایا کہ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے جمعرات کو امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگست سے رابطہ کرکے انہیں مجوزہ کارروائی سے آگاہ کیا۔
اس عہدیدار کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے ایک بار پھر امریکا سے یمنی مسلح افواج کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کرنے کا مطالبہ کیا۔
تاہم ایک دوسرے امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکا فی الحال کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ کارروائی مشکلات کا شکار ہوئی تو واشنگٹن کا مؤقف تبدیل ہو سکتا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا کیمپ ڈیوڈ میں اجلاس
اسی سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد اعلیٰ عہدیدار جمعے کے روز کئی گھنٹوں تک کیمپ ڈیوڈ میں جمع ہوئے، جہاں انہوں نے ایران کے خلاف جنگ اور یمن میں جاری لڑائی کے حوالے سے امریکا کے آئندہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔
ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس اجلاس کے نتیجے میں یمن کے بارے میں امریکی پالیسی سے متعلق صدر ٹرمپ کے لیے نئی سفارشات پیش کی گئی ہیں یا نہیں۔
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