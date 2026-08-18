انصار اللہ کا سعودی عرب میں آرامکو ریفائنری پر ڈرون حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی خبر رساں ادارے سبا نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے جازان کے علاقے میں سعودی سرکاری تیل کمپنی آرامکو کی ریفائنری کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔
یمنی فوجی ذریعے کے مطابق اس کارروائی میں ڈرونز استعمال کیے گئے اور انہیں مقررہ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔
ذریعے نے بتایا کہ یہ حملہ یمن کے صوبوں صعدہ اور حجہ میں یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیا گیا۔
یمنی ذرائع کے مطابق صنعاء نے اس کارروائی کے ذریعے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یمن کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی یا کشیدگی میں اضافے کا براہِ راست جواب دیا جائے گا۔
اس حملے کا اہم پہلو یہ ہے کہ جازان سعودی عرب کا سرحدی اور تزویراتی اعتبار سے حساس علاقہ ہے، جبکہ آرامکو کے تنصیبات پر حملے سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے خطرے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یمنی فریق اس کارروائی کو سعودی اقدامات کے جواب میں اپنی بازدارانہ حکمتِ عملی کا حصہ قرار دے رہا ہے۔
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