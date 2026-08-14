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یمنی افواج کا سعودی عرب میں آرامکو ریفائنری پر ڈرون حملہ

14 اگست 2026 - 16:15
News ID: 1852456
یمنی افواج کا سعودی عرب میں آرامکو ریفائنری پر ڈرون حملہ

یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب کے جیزان علاقے میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی ریفائنری کو 2 ڈرونز سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، یمنی فوجی ذرائع کے مطابق دونوں ڈرونز نے اپنے اہداف کو درست نشانہ بنایا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ جیزان کے علاقے میں سعودی آرامکو کی ریفائنری کو 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور حملہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔

یمن کی سرکاری خبررساں ایجنسی سبا نے مذکورہ فوجی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کارروائی سعودی عرب کی جانب سے یمن کے صوبوں صعدہ اور حجہ میں یمنی فضائی حدود اور خودمختاری کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئی۔

یمنی فوجی ذریعے نے کہا کہ مسلح افواج یمن کی خودمختاری کی خلاف ورزی یا ملک اور اس کے عوام کو نشانہ بنانے والی کسی بھی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جاری رکھیں گی۔

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