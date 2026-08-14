یمنی افواج کا سعودی عرب میں آرامکو ریفائنری پر ڈرون حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ جیزان کے علاقے میں سعودی آرامکو کی ریفائنری کو 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور حملہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔
یمن کی سرکاری خبررساں ایجنسی سبا نے مذکورہ فوجی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کارروائی سعودی عرب کی جانب سے یمن کے صوبوں صعدہ اور حجہ میں یمنی فضائی حدود اور خودمختاری کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئی۔
یمنی فوجی ذریعے نے کہا کہ مسلح افواج یمن کی خودمختاری کی خلاف ورزی یا ملک اور اس کے عوام کو نشانہ بنانے والی کسی بھی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جاری رکھیں گی۔
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