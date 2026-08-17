باب المندب میں یمن کی جانب سے ایک بحری جہاز پر میزائل حملے کی اطلاعات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،میڈیا اور غیر سرکاری ذرائع نے باب المندب میں یمنی فوج کی جانب سے ایک بحری جہاز پر میزائل حملے کی اطلاع دی ہے۔
بعض علاقائی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی فوج نے باب المندب کے قریب ایک بحری جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔
رپورٹس کے مطابق باب المندب کے قریب دو دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب یمنی فوج کی جانب سے علاقے میں موجود بعض بحری جہازوں کی طرف میزائل داغے گئے۔
بعض ابتدائی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں ایک سعودی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔
ابھی تک یمن کے سرکاری میڈیا یا یمنی فوج کی جانب سے اس واقعے کے بارے میں کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، اس لیے حملے سے متعلق اطلاعات کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔
دوسری جانب سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومت سے وابستہ میڈیا نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی فوج نے باب المندب کی سمت 5 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔
واقعے کے حوالے سے جہاز کے نقصان، ممکنہ جانی نقصان اور حملے کے اصل ہدف سے متعلق مزید معلومات تاحال دستیاب نہیں ہیں۔
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