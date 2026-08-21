یمنی فوج کا سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے اجتماعات اور بکتر بند گاڑیوں پر ڈرون حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مأرب اور مغربی ساحلی علاقے میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کے اجتماعات اور بکتر بند گاڑیوں کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔
یمنی مسلح افواج نے جمعہ کے روز جاری کی گئی ویڈیو میں بتایا کہ حملوں کے لیے ’’رجوم‘‘ نامی حملہ آور ڈرون استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے مأرب اور مغربی ساحل میں سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے ٹھکانوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔
رپورٹ کے مطابق یمنی فورسز نے ان حملوں کو کامیاب اور درست قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کارروائی کے نتیجے میں جنگجوؤں کے اہلکاروں اور فوجی سازوسامان کو بھاری نقصان پہنچا۔
جاری کی گئی تصاویر اور ویڈیو میں ڈرونز کے اہداف کو نشانہ بنانے کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔
یمنی مسلح افواج اس سے قبل بھی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے یمن کے مختلف علاقوں میں سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں اور ان کے اتحادیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کرتی رہی ہیں۔
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