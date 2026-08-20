ترجمان سپاہ پاسداران انقلاب: جنگ دوبارہ چھڑی تو پہلے سے زیادہ تباہ کن ہتھیار استعمال کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان سردار حسین محبی نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں اور جنگی میزائلوں کے وار ہیڈز میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں کہا کہ ایران تمام دفاعی شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہا ہے اور اپنے ہتھیاروں کو زیادہ درست، مؤثر اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس بنا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو ایرانی ہتھیار ماضی کے مقابلے میں نمایاں طور پر مختلف ہوں گے۔ یہ فرق وار ہیڈ کی نئی نسل، میزائلوں کی مار کرنے کی صلاحیت، نشانے کی درستگی یا دیگر شعبوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔
سپاہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ ایران نے ہتھیاروں کی تیاری اور دفاعی ٹیکنالوجی کی ترقی کبھی نہیں روکی اور اس شعبے میں پیش رفت مسلسل جاری ہے۔
حسین محبی نے یمن میں انصاراللہ کی فوجی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل دو سال سے زیادہ عرصے سے غزہ میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ اب تک حماس کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ان کے بقول، جب اسرائیل سے کم فوجی صلاحیت رکھنے والا سعودی عرب انصاراللہ اور یمنی جنگجوؤں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہر قوم اپنی بقا، سرزمین اور مفادات کے دفاع کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور خود کو اس قابل بناتی ہے، اس لیے سعودی عرب یمن اور انصاراللہ کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے گا۔
سردار حسین محبی نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب نے جتنے حملے کیے، اسے اس کے کئی گنا زیادہ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ انصاراللہ نے گزشتہ برسوں کے دوران اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کیا ہے اور یمن کی مزاحمت اپنی فوجی صلاحیت مضبوط بنانے کا سفر پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔
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