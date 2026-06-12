سوشل میڈیا موجودہ دور میں پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ ہے: شیخ ابراہیم زکزاکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نائجیریا کی اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ ابراہیم زکزاکی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا موجودہ دور میں پیغام رسانی کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک ہے، تاہم اس کا استعمال ذمہ داری، دیانت داری اور اخلاقی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔
انہوں نے ابوجا میں اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ مجمعِ فعالانِ ٹک ٹاک کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے ہر دور میں ابلاغ کے ذرائع نے حقائق اور پیغامات کی ترسیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم ، شیخ عثمان دان فودیو اور امام خمینیؒ کے ادوار کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہر زمانے میں دستیاب ذرائع ابلاغ کو پیغام پہنچانے کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کیا گیا۔
شیخ زکزاکی نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو مثبت اور منفی دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا انحصار صارفین کے طرزِ استعمال پر ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی بیان یا گفتگو کو اس کے اصل سیاق و سباق سے الگ کرکے پیش کرنا حقیقت کو مسخ کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی بات کو مکمل پس منظر کے ساتھ نقل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا درست مفہوم برقرار رہے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کو نصیحت کی کہ وہ آن لائن ماحول میں گالم گلوچ، توہین آمیز زبان اور غیر اخلاقی رویوں سے اجتناب کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مصنوعی تنازعات اور غیر ضروری موضوعات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے معاشرے کے اہم مسائل پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور نامناسب ٹرینڈز کو عوامی توجہ ہٹانے کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے۔
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