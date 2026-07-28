نائجیریا میں 2014 کے یومِ قدس شہداء کی 12ویں برسی؛ شیخ زکزاکی کا فلسطین سے حمایت جاری رکھنے کا عزم

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نائجیریا کے شہر زاریا میں 2014 کے یومِ قدس کے شہداء کی 12ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جس میں عوام، علمائے کرام، دینی شخصیات، شہداء کے اہلِ خانہ اور خصوصی مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ ابراہیم زکزاکی، رہنما اسلامی موومنٹ نائجیریا، نے واقعۂ کربلا، حضرت امام حسن مجتبیٰؑ کی شہادت، اربعینِ حسینی اور دیگر اہم اسلامی مناسبتوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ 2014 میں یومِ عالمی قدس کی ریلی پر حملے میں 34 افراد شہید ہوئے، تاہم اس سانحے کے باوجود فلسطینی عوام کی حمایت کا سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ ان کے بقول، یومِ قدس کی ریلی ظلم و جبر کے خلاف آواز اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کی علامت ہے۔
شیخ زکزاکی نے زور دیا کہ دھمکیوں، تشدد اور شہادتوں کے باوجود حق اور انصاف کی جدوجہد جاری رہے گی، اور آزادیٔ فلسطین کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔
تقریب کے اختتام پر شیخ زکزاکی نے علماء، مختلف مذہبی و سماجی شخصیات اور شہداء کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی، بعد ازاں دارالرحمہ میں شہداء کی قبروں پر حاضری دے کر انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔
یہ تقریب تلاوتِ قرآن، دعا، ثقافتی پروگراموں، شہداء کی یاد میں علامتی پریڈ، یومِ قدس کے واقعے پر مبنی نمائشی پروگرام اور اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
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