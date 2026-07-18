امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،روس کی فیڈریشن کونسل (سینیٹ) کی قانون سازی کمیٹی کے سینئر رکن الیکسی پوشکوف نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ نہ صرف اسے کوئی برتری نہیں دے گی بلکہ عالمی سطح پر اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔
روسی خبر رساں ادارے نووستی کے مطابق پوشکوف نے اپنے ٹیلی گرام بیان میں کہا کہ امریکی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے امریکہ کی طاقت کا اظہار ہوا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اور دنیا اس صورتحال کا مشاہدہ کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق اور افغانستان کی جنگوں کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران جیسے ملک کے خلاف فوجی فتح حاصل کرنا آسان نہیں، اور ان کے بقول امریکہ اس تنازع میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔
روسی سینیٹر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران امریکی حملوں کا جواب دے رہا ہے، جس سے یہ تاثر غلط ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فوجی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔
پوشکوف کے مطابق ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دو بڑے خطرات لاحق ہیں: ایک عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، اور دوسرا ملک کے اندر سیاسی نقصان، جو آئندہ کانگریس انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
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