پوتین: مغربی ممالک روس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدر Vladimir Putin نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کھلے عام روس کے خلاف ممکنہ جنگ کی تیاریوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے دفاعی اخراجات میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔
روسی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ مغربی حکومتیں اور فوجی اتحاد دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے روس کو ایک عسکری خطرے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بیانیہ بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کا جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
پوتن نے مزید کہا کہ NATO اور European Union کے بعض رہنما روس کے بارے میں ایسے دعوے کر رہے ہیں جنہیں ماسکو مسترد کرتا ہے۔
روسی صدر کے مطابق مغربی ممالک کی جانب سے فوجی تیاریوں اور دفاعی بجٹ میں اضافے سے یورپ کی سکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس اور مغربی ممالک کے درمیان سکیورٹی، دفاعی پالیسی اور علاقائی تنازعات کے حوالے سے کشیدگی برقرار ہے۔
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