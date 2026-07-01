80 فیصد یوکرینی عوام امریکی قیادت کی حمایت نہیں کرتے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک نئے عوامی سروے کے مطابق یوکرین میں صرف 7 فیصد افراد امریکی قیادت کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ تقریباً 80 فیصد جواب دہندگان نے امریکی قیادت پر عدم اعتماد یا عدم تائید کا اظہار کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ سروے گیلپ کی جانب سے اپریل میں کیا گیا، جس کے نتائج حال ہی میں جاری کیے گئے۔ سروے میں بتایا گیا کہ 2025 کے مقابلے میں 2026 کے دوران امریکی قیادت کی مقبولیت میں 9 فیصد کمی آئی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق، 2022 میں روس۔یوکرین جنگ کے آغاز کے وقت تقریباً دو تہائی یوکرینی عوام امریکی قیادت کی حمایت کرتے تھے، جبکہ صرف 16 فیصد اس کے مخالف تھے۔ اس وقت سابق امریکی صدر جو بائیڈن اور یورپی اتحادی یوکرین کی بھرپور حمایت کر رہے تھے اور روس پر وسیع اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری صدارتی مدت کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن اور یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی کے درمیان امن مذاکرات پر زور دیا ہے، تاہم وہ مختلف مواقع پر دونوں رہنماؤں پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔
مزید کہا گیا ہے کہ خارجہ تعلقات کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ کے آغاز تک جنگ کے نتیجے میں تقریباً 56 ہزار یوکرینی شہری ہلاک اور لگ بھگ 37 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جنوری 2022 سے اب تک یوکرین کو امریکہ کی جانب سے تقریباً 188 ارب ڈالر جبکہ یورپی اتحادیوں کی جانب سے تقریباً 197 ارب ڈالر کی فوجی اور مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔
دوسری جانب نیٹو کے رکن ممالک نے 2026 کے لیے 70 ارب یورو کی فوجی امداد پر اتفاق کیا ہے، تاہم 2027 کے لیے طویل المدتی امدادی منصوبے پر اندرونی اختلافات کے باعث ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔
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