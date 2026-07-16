آبنائے ہرمز بحران کا واحد حل سفارت کاری، جنگ نہیں:روس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، روسی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے موجودہ بحران کا حل صرف سفارتی اور سیاسی ذرائع سے ہی ممکن ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جلد بازی اور غیر حقیقت پسندانہ جائزوں سے گریز کرنا چاہیے۔
روسی خبر رساں ادارے نووستی کے مطابق وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے کہا کہ ماسکو کا مؤقف ہے کہ بحران کے حل کے لیے سفارت کاری کا کوئی متبادل موجود نہیں اور روس امید کرتا ہے کہ خطے کے ثالث ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی میں کردار ادا کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو، نہ کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جو کشیدگی میں اضافے کا سبب بنیں۔
زاخارووا نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ فوجی تناؤ نے پرامن حل کی امیدوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے مطابق تمام متعلقہ فریقوں کو تصادم کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
روسی ترجمان نے امریکہ پر بین الاقوامی معاہدوں، بالخصوص جامع ایٹمی تجربات کی ممانعت کے معاہدے (CTBT)، کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن بین الاقوامی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے، جس سے عالمی اسلحہ کنٹرول اور عدم پھیلاؤ کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔
زاخارووا نے ایک اور بیان میں کہا کہ یوکرین میں کسی بھی غیر ملکی فوج، بشمول نام نہاد "اتحادِ رضاکاراں" کی تعیناتی، روس کے لیے ناقابلِ قبول ہوگی اور ایسی افواج کو روس جائز فوجی ہدف تصور کرے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کو مسلسل اسلحہ فراہم کرنا جنگ کے سفارتی حل میں رکاوٹ بن رہا ہے اور مغربی ممالک کے امن کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتا۔
یہ تمام بیانات روسی وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے پریس بریفنگ کے دوران دیے، جن میں روس کا سرکاری مؤقف پیش کیا گیا ہے
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