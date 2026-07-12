نیویارک ٹائمز: واشنگٹن اب دنیا کا قائد نہیں رہا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،نیویارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کالم نگار اسٹیون مارشے نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے نہ صرف امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی نظام کو کمزور کیا بلکہ امریکی اتحادیوں کو بھی اپنی سلامتی اور معاشی حکمت عملیوں پر نظرِ ثانی پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے مطابق، کینیڈا اور یورپی ممالک بتدریج تجارت، دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں امریکہ پر اپنا انحصار کم کر رہے ہیں۔
مضمون میں کہا گیا ہے کہ گرین لینڈ سے متعلق ٹرمپ کے بیانات، نیٹو کے ساتھ کشیدگی اور تجارتی محصولات نے امریکی اتحادیوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مصنف کے بقول، دنیا اب امریکہ کو ایک ایسے شراکت دار کے طور پر دیکھنے لگی ہے جس پر مکمل بھروسا نہیں کیا جا سکتا۔
مارشے نے امریکہ کو عالمی منظرنامے میں ایک “زومبی” سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھا کہ اگرچہ وہ اب بھی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن داخلی سیاسی اختلافات اور مستقبل سے متعلق غیر یقینی صورتِ حال کے باعث وہ عالمی نظام کی مستقل قیادت کی صلاحیت کھو چکا ہے۔
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