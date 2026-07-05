یونان کے سابق وزیر: شہید امام خامنہ ای ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے ایرانی انقلاب کی بہترین انداز میں رہنمائی کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطا بق، یونان کے سابق وزیر اور نیشنل ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے سربراہ پانایوتیس لافازانیس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک وفد کے ہمراہ تہران جا رہے ہیں تاکہ رہبر شہید انقلاب اسلامی کی آخری رسومات میں شرکت کر سکیں۔
پانایوتیس لافازانیس نے استنبول سے جاری اپنے بیان میں کہا کہ ان کا تہران کا یہ سفر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کرنے، ایرانی عوام سے یکجہتی کے اظہار اور تہران و ایتھنز کے درمیان تعلقات کے فروغ کی حمایت کے لیے ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے ایرانی انقلاب کی بہترین انداز میں رہنمائی کی اور ایران کے عوام کی آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔
لافازانیس نے مزید کہا کہ ان کے بقول آیت اللہ خامنہ ای صرف ایران کے رہنما نہیں تھے بلکہ دنیا بھر کی سامراج مخالف اور آزادی پسند تحریکوں کے لیے بھی ایک متاثر کن شخصیت سمجھے جاتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ تہران میں ان کی موجودگی اس چیز کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے ہے جسے انہوں نے "ایران کی بڑی کامیابی" قرار دیا، اور دعویٰ کیا کہ اس سے آزادی اور خودمختاری کی خواہش رکھنے والی اقوام کو نئی امید ملی ہے۔
یونان کے سابق وزیر نے دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یونان اور ایران کے عوام ایک دوسرے کے دوست ہیں اور باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعاون خطے کے لیے بہتر مستقبل کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
انہوں نے یونان سے مطالبہ کیا کہ ایران پر عائد پابندیاں، خصوصاً توانائی کے شعبے سے متعلق پابندیاں ختم کی جائیں اور ایتھنز اور تہران کے درمیان دوستانہ اور مضبوط تعلقات دوبارہ بحال کیے جائیں۔
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