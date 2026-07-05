https://ur.abna24.com/xkCCK5 جولائی 2026 - 12:37 News ID 1835820 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات 5 جولائی 2026 - 12:37 News ID: 1835820 مآخذ: ابنا لیبلز رہبر انقلاب اسلامی اسلامی جمہوریہ ایران تہران آیت اللہ خامنہ ای شہید رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر|| امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کردی گئی تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات کی تازہ ترین تصاویر ایران کی طاقت نے، امریکہ کی ہیبت توڑ دی، ڈاکٹر زاکانی امریکہ اور اسرائیل سے الٰہی انتقام زیادہ دور نہیں، کمانڈر سپاہ بحریہ رہبر شہید کی تشییع میں کروڑوں عوام کی شرکت، صہیونی ریاست سیخ پا
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