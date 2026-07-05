  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. تصاویر

تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات

5 جولائی 2026 - 12:37
News ID: 1835820
مآخذ: ابنا
تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha