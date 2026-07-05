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تصویری خبر|| امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا

5 جولائی 2026 - 12:10
News ID: 1835801
مآخذ: ابنا
تصویری خبر|| امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران

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