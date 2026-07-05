تصویری خبر|| امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا

https://ur.abna24.com/xkCCm5 جولائی 2026 - 12:10 News ID 1835801 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا 5 جولائی 2026 - 12:10 News ID: 1835801 مآخذ: ابنا اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران لیبلز تہران رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای رہبر شہید انقلاب اسلامی نماز جنازہ متعلقہ خبریں۔ امام شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کردی گئی تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات تصویری خبر | تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں رہبر شہید سے وداعی مراسمات کی تازہ ترین تصاویر ایران کی طاقت نے، امریکہ کی ہیبت توڑ دی، ڈاکٹر زاکانی امریکہ اور اسرائیل سے الٰہی انتقام زیادہ دور نہیں، کمانڈر سپاہ بحریہ
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