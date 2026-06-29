حکومت کا شرمناک معاہدہ ناقابلِ قبول، مزاحمت کے ہتھیار ہر حال میں برقرار رہیں گے:حزب اللہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے ایک سینئر رہنما نے لبنانی حکومت کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے فریم ورک معاہدے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے "شرمناک اور ناقابلِ قبول" قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کبھی عملی شکل اختیار نہیں کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ایسا معاہدہ کیا ہے جو لبنان کے قومی مفادات اور خودمختاری کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ دراصل مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے کی کوشش ہے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔
حزب اللہ کے رہنما نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مزاحمت کے ہتھیار پوری قوت کے ساتھ برقرار رہیں گے اور کوئی بھی فریق انہیں ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس نے دشمن کے قبضے اور حملوں کے باوجود لبنان کے عوام اور فوجی شہداء کے حقوق کو نظر انداز کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد کی کوشش کرتی ہے تو اس کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ ان کے بقول لبنان کو استحکام کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے اقدامات کی جو اندرونی کشیدگی اور تقسیم کا سبب بنیں۔
واضح رہے کہ لبنانی حکومت نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے بارے میں مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے شدید ردِعمل سامنے آ رہا ہے۔ حزب اللہ کا مؤقف ہے کہ یہ معاہدہ لبنان کے مفادات کے خلاف ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔
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