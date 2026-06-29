بھارت نے کراچی حملے میں ملوث ہونے کے پاکستانی الزامات مسترد کر دیے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے مرکز پر ہونے والے حالیہ حملے میں ملوث ہونے سے متعلق پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔
بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان میں شائع ہونے والی وہ رپورٹس دیکھی گئی ہیں جن میں بھارت پر کراچی واقعے میں مداخلت کا الزام لگایا گیا ہے، تاہم بھارت ان تمام دعوؤں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دوسروں پر الزام عائد کرنے کے بجائے اپنے ملک کے اندر موجود دہشت گردی کے ڈھانچے کے خلاف مؤثر اور قابلِ اعتماد اقدامات کرنے چاہییں اور ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔
یہ ردعمل اس وقت سامنے آیا جب پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ کراچی کے علاقے گلستانِ جوہر میں پاکستان رینجرز کے مرکز پر ہونے والے حملے میں کم از کم تین اہلکار ہلاک جبکہ چار دیگر زخمی ہوئے۔
پاکستانی فوج نے اس حملے کی ذمہ داری جماعت الاحرار پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ گروہ بھارت کا نیابتی کردار ادا کر رہا ہے، اور حملے کے ذمہ داروں کے خلاف جوابی کارروائی کا بھی اعلان کیا۔
دوسری جانب کراچی حملے کے بعد پاکستانی فضائیہ نے افغانستان کے صوبوں پکتیا، پکتیکا اور کنڑ کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں۔ طالبان حکام کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 36 شہری ہلاک اور 163 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
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