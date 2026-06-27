امریکی اور اسرائیلی حملے جنگ بندی کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے گئے حملے جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
بیان کے مطابق، جمعہ کی شب ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں امریکی حملوں کے دوران ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جسے اقوام متحدہ کے منشور اور جنگ بندی کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اور ایرانی مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے دفاعی اقدامات اسی حق کے تحت انجام دیے گئے۔
بیان میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور ان تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے جو ایران کے خلاف مبینہ جارحانہ اقدامات میں کسی بھی شکل میں تعاون کریں۔
ایران نے خلیج فارس کے جنوبی ساحلی ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔
وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی مبینہ خلاف ورزیوں پر مؤثر کارروائی کریں۔
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