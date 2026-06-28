جنوبی لبنان ایک بار پھر اسرائیلی حملے کی زد میں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی لبنان ایک بار پھر اسرائیلی فوج کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے ضلع بنت جبیل میں واقع قصبہ فرون کے نواحی علاقے پر حملہ کیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ جانی یا مالی نقصانات کی تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حال ہی میں لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ایک متنازع سیکیورٹی معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے پر لبنان کے اندر مختلف سیاسی حلقوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ لبنانی حکومت کی جانب سے ان حملوں پر مؤثر ردعمل سامنے نہیں آیا۔ ان کے مطابق یہ صورتحال لبنان کی خودمختاری اور قومی سلامتی کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دے رہی ہے۔
اسرائیلی فوج نے حملے کے بارے میں فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا، جبکہ لبنانی حکام بھی واقعے کی مزید تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔
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