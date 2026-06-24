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ایرانی صدر مسعود پزشکیان: پاکستان کی علاقائی امن کے لیے کوششیں اس کی ثقافت کا حصہ ہیں

24 جون 2026 - 17:11
News ID: 1831110
ایرانی صدر مسعود پزشکیان: پاکستان کی علاقائی امن کے لیے کوششیں اس کی ثقافت کا حصہ ہیں

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششیں اس کی گہری اور ثقافتی روایات کی عکاس ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ایران اور پاکستان اپنے اہداف اور امیدوں میں گہری مماثلت رکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے علاقائی امن کے فروغ کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششیں اس ملک کی ثقافتی اور تاریخی ورثے سے جڑی ہوئی ہیں۔

صدر ایران نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ حالیہ دورۂ پاکستان کے دوران انہوں نے پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ اور تعاون بڑھانے پر تفصیلی گفتگو کی۔

انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات میں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور عاصم منیر کے ساتھ دوطرفہ تعلقات اور تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

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