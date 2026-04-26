یورپ کو سکیورٹی اور معاشی بحرانوں کا سامنا:کریملن

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدارتی محل کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ یورپ اس وقت بیک وقت کئی بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے، جن میں سکیورٹی، معیشت اور شناخت سے متعلق مسائل شامل ہیں۔
روسی خبر رساں اداروں کے مطابق دمیتری پیسکوف نے اپنے بیان میں کہا کہ یورپی ممالک میں موجودہ سیاسی قیادت کو تبدیل ہو جانا چاہیے اور نئی سیاسی قوتوں کو سامنے آنا چاہیے تاکہ موجودہ چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔
انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کیا کہ روس کو یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جائے۔ ان کے مطابق روس یورپ کا ایک اہم اور تاریخی حصہ ہے، اس لیے اسے بنیادی خطرہ قرار دینا “غلط اور غیر دانشمندانہ” ہے۔
کریملن کے ترجمان نے مزید کہا کہ یورپ میں کسی بھی مؤثر سکیورٹی نظام کا قیام روس کی شمولیت اور اس کے مفادات کو مدنظر رکھے بغیر ممکن نہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ یورپ میں جاری بحران صرف معاشی یا سکیورٹی نوعیت کے نہیں بلکہ ایک “وجودی بحران” بھی ہیں، جس میں بنیادی اقدار اور شناخت کے حوالے سے ابہام بڑھتا جا رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپ کو توانائی، سلامتی اور سیاسی استحکام کے حوالے سے متعدد چیلنجز درپیش ہیں، اور عالمی سطح پر طاقت کے توازن میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔
