مغرب عالمی قیادت کا کردار کھو رہا ہے: روسی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ مغربی ممالک عالمی سطح پر اپنی قیادت کی حیثیت تیزی سے کھو رہے ہیں اور دنیا ایک کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں جنوبی عالمی ممالک کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔
روسی صدر نے عالمی نظم و نسق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ترقی کا ایک نیا اور پیچیدہ ڈھانچہ تشکیل پا رہا ہے، جو مختلف طاقتوں کے درمیان توازن پر مبنی ہوگا۔ ان کے مطابق عالمی ترقی کا پائیدار ماڈل وہی ہو سکتا ہے جو مساوات کے اصولوں پر قائم ہو اور تمام ممالک کے مفادات کو مدنظر رکھے۔
پوتین نے کہا کہ عالمی معیشت، مالیاتی نظام، ٹیکنالوجی اور آبادی جیسے تمام عوامل میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلیاں ناقابلِ واپسی ہیں۔ ان کے مطابق مغرب کا عالمی قیادت کا کردار کمزور ہو رہا ہے جبکہ وہ ممالک زیادہ اہمیت حاصل کر رہے ہیں جو اپنی خودمختاری کو اہم سمجھتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی ملک دوسرے ممالک کے نقصان پر ترقی حاصل نہیں کر سکتا اور آج کی دنیا میں وہی ممالک اہم کردار ادا کریں گے جو قومی خودمختاری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔
روسی صدر کے مطابق عالمی ترقی کا نیا نظام ایسا ہونا چاہیے جو ہر فرد کو بہتر مستقبل کے مواقع فراہم کرے اور عالمی سطح پر انصاف اور برابری کو یقینی بنائے۔
