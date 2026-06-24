ایران کے خلاف جنگ کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی، امریکیوں کو مستقبل کے امن پر شک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رائٹرز اور اِپسوس کے مشترکہ سروے کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ صرف ہر چار میں سے ایک امریکی کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کی کوئی وجہ تھی۔ سروے میں شامل بیشتر امریکیوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ تہران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہے گی۔
پانچ روز تک جاری رہنے والا یہ سروے پیر کے روز مکمل ہوا۔ سروے کے مطابق، ایران کے خلاف جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت کو متاثر کیا ہے اور ان کی کارکردگی سے مطمئن افراد کی شرح کم ہو کر 34 فیصد رہ گئی ہے، جو ان کی دوسری صدارتی مدت کی کم ترین سطح ہے۔
سروے کے مطابق، صرف 23 فیصد افراد، جن میں سے تقریباً نصف ریپبلکن تھے، کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف جنگ سے پہلے کے مقابلے میں امریکہ اب ایران کے سامنے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔
اس کے برعکس، تقریباً 35 فیصد جواب دہندگان نے کہا کہ ایران کے مقابلے میں واشنگٹن کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، جبکہ باقی افراد کا کہنا تھا کہ صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی یا وہ اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے 17 جون کو ایک ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت واشنگٹن کی جانب سے تہران کے خلاف جنگ کے باعث متاثر ہونے والے تیل اور گیس کی برآمدات کے راستے دوبارہ بحال کیے جانے تھے، جبکہ ایران پر امریکی معاشی دباؤ میں بھی کمی کی بات کی گئی تھی۔
سروے میں شامل 63 فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کا باعث نہیں بنے گا۔ تقریباً نصف ریپبلکن اور ہر 10 میں سے 8 ڈیموکریٹس نے بھی کہا کہ یہ معاہدہ مستقل امن قائم نہیں کر سکے گا۔
صرف 18 فیصد افراد، جن میں 10 فیصد ڈیموکریٹس اور 34 فیصد ریپبلکن شامل تھے، کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن ممکن ہے۔
زندگی گزارنے کے اخراجات سے متعلق ٹرمپ کی کارکردگی پر اطمینان کی شرح بھی کم ہو کر 22 فیصد رہ گئی ہے۔ یہ شرح ان کی صدارتی مدت کی کم ترین سطح کے قریب ہے اور سابق ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کی مدت صدارت کے آخری مہینوں میں ان کی مقبولیت سے بھی کم ہے۔
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