کمانڈر ایرو اسپیس فورسز سپاہ کا شہید ماکان نصیری کے اہل خانہ کے نام پیغام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید مجید موسوی نے شہید طالب علم ماکان نصیری کے اہل خانہ کے نام ایک پیغام جاری کیا۔ شہید ماکان نصیری میناب کے شجرۂ طیبہ اسکول کے طالب علم تھے، جو امریکی میزائل حملے میں شہید ہوئے۔
پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم رب الشہداء
رہبرِ شہیدِ انقلاب حضرت امام سید علی حسینی خامنہ ای:
“آج شہداء کے اہل خانہ نے اپنے بچوں کی شہادت پر ایمان اور اطمینان سے بھرے دل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شہادت کوئی نقصان نہیں ہے۔”
محترم اہل خانہ، شہیدِ عالی مقام ماکان نصیری
شہادت وہ مقدس لفظ ہے جو امام حسینؑ کے عاشورائی مکتب نے ایران کی اسلامی تحریک اور انقلاب کو عطا کیا۔ اس سرزمین کے عظیم شہداء کو یہ عظیم تحفہ اور بلند مرتبہ نصیب ہوا۔
حقیقت میں آپ جیسے شہداء کے اہل خانہ نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، جس میں راہِ خدا میں جہاد اور ظالموں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے اسلامی معاشرے میں بہادر کرداروں اور شہداء کی تربیت کے لیے ضروری ماحول فراہم کیا۔
شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا بڑی فضیلت ہے، تاکہ یہ یاد عاشقانِ راہِ حق کے لیے مشعلِ راہ اور نئی امید کی نوید بنے۔
آپ کے صبر اور بصیرت اسلامی اخلاق، روحانیت اور معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ معاشرے میں اس الٰہی جذبے کا جاری رہنا قابلِ قدر اور لائقِ تشکر ہے۔
بریگیڈیئر جنرل سید مجید موسوی
شہید ماکان نصیری میناب کے شجرۂ طیبہ اسکول کے طالب علم تھے۔ وہ 28 فروری 2026 کو امریکی فوج کے حملے میں شہید ہوئے تھے، جبکہ ان کے جسد خاکی کے باقیات بھی نہیں مل سکے۔
صوبہ ہرمزگان کے پراسیکیوٹر نے حال ہی میں کہا تھا کہ تحقیقات کے مطابق ایک امریکی ٹام ہاک میزائل براہِ راست شہید ماکان نصیری کو لگا تھا۔
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