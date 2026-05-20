ایران کے خلاف جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے:چینی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے اور ایران کے خلاف جنگ بند کرنا ناگزیر ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کے دوران شی جن پنگ نے کہا کہ موجودہ صورتحال فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور خطہ جنگ سے امن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ خطے میں تنازعات کو مزید بڑھنے سے روکنا ضروری ہے اور دوبارہ کشیدگی پیدا ہونا ناقابلِ قبول ہوگا۔ ان کے مطابق جنگ کے خاتمے سے عالمی توانائی کی ترسیل اور تجارت کو درپیش رکاوٹیں کم ہوں گی۔
چینی صدر نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام غیر یقینی اور تقسیم کا شکار ہے، اس لیے چین اور روس کو مل کر ایک زیادہ منصفانہ عالمی نظام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ اور ماسکو کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔
