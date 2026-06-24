یمن نئی جنگی تیاریوں میں مصروف، عوامی فورسز اور قبائل کا اعلانِ حمایت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی حکومت نے کشیدگی کے ایک نئے مرحلے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس مرحلے کا مقصد سعودی اتحاد کی جانب سے یمن پر عائد محاصرے کو توڑنا ہے۔
یہ پیش رفت یمنی پارلیمان کی جانب سے انصار اللہ کے سربراہ سید عبدالملک الحوثی کی اس اپیل کی حمایت کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے جنوبی یمن کے صوبوں سے غیر ملکی فوجی موجودگی ختم کرنے اور حکومت کے کنٹرول سے باہر یمنی علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔
یمنی پارلیمان نے یمن پر گزشتہ 11 برس سے جاری محاصرے کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
لبنانی اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، ان پیش رفتوں کے بعد یمن کی وزارت دفاع کے تحت قائم عوامی فورسز نے کشیدگی کے نئے مرحلے کے لیے اپنی تیاری اور الرٹ کی سطح بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔
یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی جانب سے شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت سیکڑوں ہزار تربیت یافتہ افراد کو یمنی فوج میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ عوامی فورسز کی تعداد سیکڑوں ہزار افراد اور درجنوں فوجی بریگیڈز تک پہنچ چکی ہے، جبکہ تربیت اور تنظیم سازی کا عمل جاری ہے۔
الاخبار سے گفتگو کرنے والے باخبر فوجی ذرائع کے مطابق، 2023 کے آخر سے یمن کی وزارت دفاع کے تحت تربیت حاصل کرنے والی عوامی فورسز کی تعداد تقریباً 10 لاکھ جنگجوؤں تک پہنچ چکی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ تیاری صرف فوجی دستوں تک محدود نہیں بلکہ یمن کے تمام قبائل بھی اس میں شامل ہیں۔ یمنی قبائل نے آزادی اور خودمختاری کی جنگ میں بھرپور شرکت کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔
عوامی فورسز کی فوجی پریڈ، قبائل کا الرٹ رہنے کا اعلان
اسی سلسلے میں یمن کے کئی صوبوں میں منگل کے روز عوامی فورسز کی مسلح پریڈز منعقد کی گئیں۔
یہ پریڈز عمران، الجوف، حجہ، المحویت، ذمار اور صنعاء کے مختلف قبائل کی جانب سے الرٹ رہنے کے اعلانات کے ساتھ ہوئیں۔
اس سے قبل یمن کی حکومت ان علاقوں سے سعودی عرب کی موجودگی ختم کرنے کے لیے قانونی اقدامات مکمل کر چکی تھی، جو جنوبی اور مشرقی یمن میں حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں۔
پارلیمان کی جانب سے محاصرہ ختم کرنے کے لیے کشیدگی بڑھانے کے آپشن کی منظوری کے ایک روز بعد یمن کی مشاورتی کونسل نے بھی سید عبدالملک الحوثی کی اپیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
یمن کے آئین کے مطابق، سرکاری اخبار الثورہ میں عوامی فورسز کے بیان کے ساتھ دو دیگر بیانات کی بیک وقت اشاعت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یمن مرحلہ وار ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
یہ صورتحال یمن کی جانب سے اس ممکنہ لڑائی میں سنجیدگی سے داخل ہونے کی تیاری کو ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سعودی اتحاد کے کئی سالہ محاصرے کے باعث یمن کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔
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