نیویارک ٹائمز کا دعویٰ: پاکستان نے ٹرمپ کو ایران کے ساتھ معاہدے سے آگاہ کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے ایک امریکی حکومتی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ ہم ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ نے ایران کے خلاف مجوزہ حملے منسوخ کرنے سے کچھ دیر قبل پاکستانی حکام سے گفتگو کی، جو مبینہ طور پر ایران کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے۔
نیویارک ٹائمز کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ پاکستانی نمائندوں نے ٹرمپ کو اطلاع دی کہ ایران کے ساتھ اتفاقِ رائے حاصل ہو چکا ہے۔ تاہم اخبار نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اس دعوے کی آزاد ذرائع سے، خصوصاً ایرانی حکام کی جانب سے، تصدیق نہیں کر سکا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر واقعی کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کی نوعیت اور تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں۔
دوسری جانب امریکی صدر نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ متوقع جوہری مذاکرات کے لیے معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے بقول، ’’تقریباً تمام معاملات حتمی شکل اختیار کر چکے ہیں۔‘
ایک امریکی اخبار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے بدھ کی شب ایک ابتدائی مفاہمتی مسودہ تیار کرکے قطری ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران کے اعلیٰ ترین حکومتی حلقوں نے مذاکرات کی منظوری دے دی ہے اور معاہدے کے بنیادی نکات اور تفصیلات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق، دستخط کی جگہ اور وقت کا اعلان جلد کیا جائے گا، تاہم معاہدہ مکمل ہونے تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔
یاد رہے کہ ان تمام دعوؤں اور اطلاعات کی آزادانہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ مختلف فریقین کی جانب سے اس بارے میں متضاد بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔
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