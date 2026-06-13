پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کی ایران امریکہ مذاکرات پر مشاورت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنازیو کاسِس کے ساتھ 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی پیش رفت کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں جلد خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گی۔
رپورٹس کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ مذاکراتی عمل خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطوں کی حمایت کرتا ہے اور ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔
اس سے قبل بھی پاکستان نے کہا تھا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تعاون جاری رکھے گا اور خطے میں استحکام کے لیے ہر ممکن سفارتی کردار ادا کرے گا۔
ماہرین کے مطابق پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان اس نوعیت کی مشاورت خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، جن کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ سمجھوتے تک پہنچنا ہے۔
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